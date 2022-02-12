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İZMİT KÖRFEZİ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika

İZMİT KÖRFEZİ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

12.02.2022 12:58

İZMİT Körfezi'nin doğu sahili çöplerle kaplandı.

İZMİT Körfezi'nin doğu sahili çöplerle kaplandı. Sahil iş makinelerinin lastiklerinden evsel atıklara kadar çöplerle doldu. İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında geçen yıldan bu yana temizlik çalışmaları devam ediyor. Alınan tüm önlemlere rağmen kış aylarında rüzgarla denizde oluşan dalgalar kirliliği gün yüzüne çıkardı. Yağmur yağışları sırasında derelerin taşıdığı atıklar dalgalarla birlikte sahile vurdu. İzmit Körfezi'nde kuş cennetinin bulunduğu doğu sahili tamamen atıklarla doldu. Sazlık alanlara kadar her yer iş makineleri ve araç lastikleri, toplar, ayakkabı ve terlikler, şişeler, oyuncaklar ve evsel atıklar ile ağaç dallarıyla doldu. Atıklarla kaplanan sahil adeta çöplüğe dönüştü.

İZMİT KÖRFEZİ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİT KÖRFEZİ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİT KÖRFEZİ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİT KÖRFEZİ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİT KÖRFEZİ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika
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