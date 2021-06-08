İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2) - Son Dakika

'MÜSİLAJ' SEFERBERLİĞİ

Marmara Denizi'ndeki temizlik seferberliğine İzmit Körfezi'nin etrafındaki kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum örgütleri tarafından katılım sağlandı. Darıca, Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince'de sahillere atılan çöpler toplandı. Teknelerle denize açılan ekipler, müsilaj temizliği yaptı. Dilovası'nda temizlik çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Marmara Denizi bizim kıymetlimiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ileri biyolojik arıtma tesisleri kuruyor. Sadece Kocaeli değil İstanbul'dan Edirne'ye her belediyenin aynı şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerini faaliyete geçirmesi gerekiyor. Gelecekte çocuklarımıza daha temiz deniz bırakmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Denizimizi kendi evimiz gibi görmediğimiz sürece bu işin üstesinden gelemeyiz" dedi.