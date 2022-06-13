İzmit Körfezi siyaha büründü - Son Dakika
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İzmit Körfezi siyaha büründü

13.06.2022 10:17

- İzmit Körfezi siyaha büründü OSB'nin atıkları sağanakla birlikte denize karıştı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin atıkları, sağanakla birlikte denize karıştı.

- İzmit Körfezi siyaha büründü

OSB'nin atıkları sağanakla birlikte denize karıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin atıkları, sağanakla birlikte denize karıştı.

Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler OSB'den çıkan atıklar, yağış ile birlikte önce dereye, sonra da denize ulaştı. Bunun ardından İzmit Körfezi bir anda siyaha büründü. Denizin rengini görerek endişeye kapılan vatandaşlar, her yağışın ardından bu manzarayla karşılaştıklarını ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

" Marmara Denizi'ni hunharca kirletiyorlar"

Dilovası'nda bir çevre felaketiyle kaşı karşıya olduklarını söyleyen Gebze-Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Bu görülen kirli su, Marmara Denizi'ni kirletiyor. Bu kirli suyun sebebi, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi. Kömürcüler OSB'nin kapatılacağı söylendi, maalesef kapatılmadı. Kömür işletmelerinin sayıları düştü ama tamamıyla kapatılmadı. Bunun için de her yağmurda biz bunu yaşıyoruz. Marmara Denizi'ni böyle hunharca kirletiyorlar. Yetkililerden bir an önce oranın kapatılmasını istiyoruz. Verilen sözün tutulmasını istiyoruz. Bu alanın kaldırılacağı söylendi, karma OSB olma ihtimali var. Yapmayın, o bölgenin yan tarafına TOKİ yapılacağı söyleniyor. Karma OSB'nin olması oradaki insanlara rahat vermeyecektir. Orayı kaldırın, bu belayı Dilovası ilçesinin başından tamamıyla atın, herkes rahatlasın. Bugün biter de yarın yine başlar. Karma OSB'de kimin ne yaptığı nasıl denetlenecek? Kömürcüler OSB sadece kömür işletiyordu. Karma OSB olmasını da istemiyoruz. Bir an önce Organize Sanayi Bölgesi'nin kapatılmasını istiyoruz. Düzenli konut alanları ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Düzenli konut alanları istiyoruz. Bu kirlilik Kömürcüler OSB'den Çatalçeşme Deresi'ne iniyor. Oradan da maalesef Marmara Denizi'ni kirletiyor. Marmara Denizi'nde müsilaj, kirlilik, oksijenin kaybolması gibi büyük problemler varken maalesef her yağmur yağdığında bunu görüyoruz" dedi.

İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi siyaha büründü - Son Dakika

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