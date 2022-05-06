İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - Son Dakika
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İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi

06.05.2022 14:21

İZMİT Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü.

İZMİT Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı. Değişim, uydudan da görüntülendi.

Körfezin turkuaz rengini almasıyla TÜBİTAK, renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü. Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü. Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı. Renk değişiminin nedeni, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.


İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - Son Dakika


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