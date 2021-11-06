İzmit Körfezi üzerindeki sis, deniz uçağıyla görüntülendi - Son Dakika

Denetimler sırasında İzmit Körfezi'nde etkisini gösteren sis de deniz uçağı tarafından görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz uçağıyla İzmit Körfezi ve Marmara Denizi 'nin doğusunda denetimlerini ve gözlemlerini sürdürüyor.

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