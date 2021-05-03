İzmit Körfezi ve derelerdeki su kalitesi izleniyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) yürüttüğü proje kapsamında İzmit Körfezi ve 12 deredeki su kalitesi, periyodik olarak takip ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz suyu kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen projeler sayesinde İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

Çevre yatırımlarıyla da yeni bir görünüm kazanan ve canlı popülasyonu artan İzmit Körfezi ve körfeze akan 12 derede su kalitesi de izleniyor.

TÜBİTAK MAM iş birliğinde yürütülen "İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi" Projesi doğrultusunda, Marmara Denizi'nden düzenli olarak örnekler alınarak su kalitesi analiz ediliyor.

Proje sayesinde, yapılan tüm çalışmaların İzmit Körfezi deniz suyu kalitesine olan etkileri gözlemleniyor ve buna yönelik güncel veri sağlanıyor.

Söz konusu derelerde, saha örneklemeleri aylık olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor, alınan su örnekleri de TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında ölçülüyor.