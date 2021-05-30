İZMİT KÖRFEZİ YENİDEN DENİZ SALYASI İLE KAPLANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden etkili olmaya başladı. İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı. Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka, sahil boyunca etkili oldu. Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı da görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti.