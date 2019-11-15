İzmit köylerine hizmet sürüyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin köylerde yürüttüğü hizmetler hız kesmeden devam ediyor.



İzmit Belediyesi, köylerden gelen hizmet taleplerini aralıksız karşılamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak Bayraktar, Gedikli, Nebihoca ve Balören köylerinde yürütülen çalışmalar ile köy sakinlerine hizmet almanın mutluluğunu yaşattı. Asfaltlama, parkeleme, bodür döşeme ve çelik merdiven montajı çalışmaları ile köylerdeki hem yayaların hem araçların kullanımında olan ulaşım yolları yenilendi.



Çalışmalar kapsamında Gedikli Köyü Cami'nde kadınlara ayrılan ibadet yerine çıkmak için 2 bin 400 kilogram malzeme kullanılarak çelik merdiven imalatı ve montajı, Balören Köyü'ndeki muhtelif sokaklara 17 bin metrekare parke ve 9 bin metre bordür döşemesi, Nebihoca Köyü Gökçeler-Kalemcioğlu mevki ve köy merkezine 2 milyon ton pmt serimi ve 3 milyon ton asfalt yama çalışması, Bayraktar Köyü'nün muhtelif yerlerinde 200 ton pmt serimi ve 750 ton asfalt yama çalışması yapılarak köy sakinlerinin hizmetine sunuldu. Köy sakinleri, yenilenen bölgeler için belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KOCAELİ