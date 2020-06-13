İzmit Kulfallı kirazı ve üzümü ulusal pazara açılacak - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üreticilerle bir araya geldiği ziyarette Kulfallı kirazı ve üzümünün ulusal pazara açılmasını hedeflediklerini söyledi.



Üreten belediye anlayışıyla çalışmalarına devam eden ve şimdiye kadar birçok projeyi hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarımsal üretimde üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kulfallı Mahallesi'ni ziyaretinde kiraz ve üzüm yetiştiricileri bir araya gelen Başkan Hürriyet, Kulfallı ve çevre mahallelerde yetişen kiraz ve üzümün oldukça kaliteli olduğunu ve bu kaliteyi tüm ülkeye taşıyacaklarını söyledi.



Kulfallı ziyaretinde Başkan Hürriyet'e İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Sibel Solakoğlu, belediye meclis üyeleri Süleyman Şen, Yaşar Kardaş, Tuncay Aşkın, Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz, Kocatepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kaba, Doğan Mahalle Muhtarı Selahattin Ölmez, Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel, Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy ve Yenimahalle Mahalle Muhtarı Yasin Duman eşlik etti.



İzmit'te Kulfallı, Akpınar, Hatipköy, Arızlı ve Kabaoğlu gibi bölgelerde yetiştirilen kiraz ve üzümlerin oldukça lezzetli ve kaliteli olduğu vurgusunu yapan Başkan Hürriyet, "Belediye olarak tarımsal kalkınmaya ve üretime büyük önem veriyoruz. Bu maksatla biz de elimizdeki arazileri ekime açmaya başladık. Son olarak geçtiğimiz haftalarda sebze ve meyve bahçemizi hayata geçirdik. İnşallah mahsullerimizi de almaya başlayacağız. Üreten ve kendi kendine yeten bir İzmit için üreticilerimizle el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu bölgenin üzüm ve kirazını da ülke pazarına açacağız. Hem üretici hem de kent ekonomisi kazanacak" dedi. - KOCAELİ