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İzmit Lisesi önündeki yeni üstgeçitte zemin kaplama yapılıyor - Son Dakika

İzmit Lisesi önündeki yeni üstgeçitte zemin kaplama yapılıyor

10.11.2021 12:03
İzmit Lisesi önündeki yeni üstgeçitte zemin kaplama yapılıyor

İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattında İzmit Lisesi önüne inşa edilen yeni yaya üstgeçidinin zemin kaplama ve diğer montajları devam ediyor

Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri birçok çalışmayı aynı anda yoğun bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İzmit Kuruçeşme İzmit Lisesi önünde D-100 Karayolu üzerine ana platformu yerleştirilen modern yaya üstgeçidinde zemin kaplama işleri ile montaj çalışması devam ediyor.

ZEMİN KAPLAMA İLE MONTAJ ÇALIŞMALARI

Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi kapsamında inşa edilen İzmit Lisesi önündeki yeni ve modern yaya üstgeçidinin ana platformunda zemin kaplama çalışması yapılıyor. Kısa süre içerisinde bitirilmesi amaçlanan yaya üstgeçidinde yaya korkulukları ile asansörlerin montaj çalışması da gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu mevkide D-100'ün İstanbul yönünde genişletilmesi çalışmaları dahilinde yol kenarına perde beton duvarın yapım inşası da devam ediyor.

290 METRE UZUNLUĞUNDA TRAMVAY ÜST GEÇİDİ

Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor. Tramvay üst geçidinin orta ayaklarının inşası için fore kazık imalatı devam ederken bazı ayaklarda elevasyon beton imalatları yapılıyor.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16 olacak.

İzmit Lisesi önündeki yeni üstgeçitte zemin kaplama yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme, Tramvay, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmit Lisesi önündeki yeni üstgeçitte zemin kaplama yapılıyor - Son Dakika


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