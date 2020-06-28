İzmit modern hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

İzmit modern hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır

İzmit Belediyesi, modern hayvan pazarını yaklaşan Kurban Bayramı için hazır hale getirdi.

İzmit Belediyesi, modern hayvan pazarını yaklaşan Kurban Bayramı için hazır hale getirdi.

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İzmit Belediyesi, modern hayvan pazarını İzmit halkının ve kurbanlık hayvan satıcılarının en iyi koşullarda kurban alışverişini yapması için yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'na hazırladı. İzmit Belediyesi yetkilileri, korona virüs nedeniyle dezenfekte çalışmalarının gerçekleştirildiği hayvan azarı için kurbanlık hayvan satıcılarının ön kayıtlarının alınacağını ve ön kayıt yaptıranların taleplerinin değerlendirilip, tahsis işlemlerinin yapılacağını duyurdu. Yaklaşık 22 dönümlük bir alan üzerine kurulu bulunan pazar içerisinde bin 400 adet büyükbaş ve bin 800 adet küçükbaş olmak üzere 3 bin 200 hayvanın satışa sunulabildiği 90'dan fazla padok bulunuyor.


İzmit halkının ve kurbanlık hayvan satıcılarının korona virüs tehdidinden korunması için İzmit Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilerek hazır hale getirilen pazarda, satış süresince dezenfekte çalışmaları devam edecek. Vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını amaçlayan İzmit Belediyesi, pazarın giriş ve çıkışına araçlar için dezenfekte tünelleri yerleştirdi.


Bayram için hazırlanan Modern Hayvan Pazarı'nda hastalık şüphesi taşıyan hayvanların muhafaza edileceği karantina padokları, alım satım kantarları, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, mescit, mutfak, idari birimler, TIR parkı, samanlık, gebe hayvanların tespiti için gözlem bölümleri, sızdırmazlık esasına göre düzenlenmiş çevre kirliliği yapmayan gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için yapılmış kanalları yer alıyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçen yıl yapılan indirimlerle pazar yerindeki satış yerlerinin kira bedellerinin, pazarın açıldığı yıldan daha da ucuza çekildiğini belirterek, hayvan satıcıları sevindirmişti. Başkan Hürriyet, bu yıl da artan kurbanlık hayvan fiyatlarına rağmen, kurban satış yerlerinin Covid-19 nedeniyle geçen yıl ki fiyatlardan tahsis işlemlerinin yapılacağını belirtti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:59 Kaynak: İHA

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