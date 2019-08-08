İzmit modern hayvan pazarı memnun ediyor

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı öncesinde hem alıcıyı hem de satıcıyı çok memnun etti.

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı öncesinde hem alıcıyı hem de satıcıyı çok memnun etti.



Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hayvan satıcılarına ve alıcılarına büyük kolaylıklar sağladığı Pazar, bu yıl vatandaşları çok memnun etti. Geçtiğimiz senelere göre hayvan satış yerlerinde yapılan indirimlerle rakamlar, pazarın açıldığı yıldan daha ucuz hale getirildi. Ayrıca daha önce konaklama hizmeti ücretli olan hayvan pazarında bu yıl satıcılar ücretsiz olarak konaklarken, hayvan alıcılarına da şehir merkezinden ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.



Bu bayramda pazarda daha iyi şartlara kavuştuklarını ifade eden hayvan satıcıları özellikle konaklama, yemek, hayvan bakımı, hayvanların temizliği ve bölge temizliği konusunda oldukça hassas davranıldığını belirtirken; hayvanlarını kendilerine her türlü kolaylığın sağlandığı, ekonomik, güvenli ve konforlu bir ortamda satışa sunduklarını belirttiler.



Bu yıl, 750 Büyükbaş ve 1200 küçükbaş hayvanın getirildiği pazarda hayvanların yüzde 80'inin satıldığını belirten hayvan satıcıları durumdan çok memnun olduklarını belirtti.



İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazar'ında hayvanların sağlık şartlarına ve kimliklerine hassasiyet içerisindeki dikkat edilirken hayvan kaşıma makineleriyle birlikte hayvanların rahatlaması ve huysuzlanmaması sağlandı.



15 senedir hayvanlarını satmak için İzmit'e gelen Mahmut Koçar, "Yeni yönetimle birlikte İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı çok daha güzel oldu. Daha önce ücretsiz yatakhane hizmeti yoktu. Güvenlik şartları çok iyi bir şekilde yapılıyor. Yatakhaneler artık ücretsiz ve yemeklerde makul fiyatta. Eskiye nazaran çok güzel oldu. Banyo ve tuvaletler kendi evlerimizde ki gibi. Biz oldukça memnunuz" dedi.



10 senedir küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara gelen Hüseyin Özcan, "Hayvan pazarından çok memnunuz. Yetkili arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Güvenlik çok güzel. Kameralarla 24 saat izleniyor. Rahatlıkla uyuyabiliyoruz. Suyumuz var banyomuz var. Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.



10 senedir İzmit'te hayvanlarını satan Serkan Moğultay ise, "İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı bu sene çok daha güzel. Bu seneki yaklaşımları ve bize verdikleri değer kat ve kat arttı. Bu sene çok rahatız. Hizmet güzel, temizlik çok güzel. Türkiye genelinde çoğu pazara gittim ben İzmit gibi bir Pazar görmedim. Pazarımız çok rahat. Güvenlik şartları çok iyi. Rahatlıkla hayvanlarımızı bırakıp gidebiliyoruz. Rahatsızlık yaşadığımız zaman belediye yetkilileri hemen bizimle ilgileniyor. Buradan hayvan alacak kişilerin avantajı da var. Çünkü buraya gelen hayvanlar 3 kontrol noktasından geçerek pazara getiriliyor. O yüzden buradan hayvan alacak vatandaşlar gönül rahatlığıyla etlerini tüketebilir" dedi.



20 senedir hayvan satıcılığı yapan Mehmet Öncül, "Biz hayvanlarımızın satışını bitirdik. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'ndan çok memnunuz. 24 saat sıcak suyumuz var. Yatakhanemiz var. Rahatlıkla hayvanlarımıza bakabiliyoruz" dedi.



Hayvan pazarına gelip hayvan almak isteyen Mustafa Derin de, "Daha öncelerde çamur içinde hayvan alıyorduk. Şimdi gayet temiz ve güzel bir ortamda hayvanlara bakabiliyoruz. Hayvanların pazara girmesi için hangi koşullardan geçtiğini gördüğümüz için içimiz çok rahat. Ayrıca İzmit Belediyesi'nin ücretsiz servis uygulaması var. Bu uygulama ile beraber vatandaşlar ücretsiz olarak buraya gelip hayvanlarını alabiliyorlar" diye konuştu. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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