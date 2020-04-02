İzmit Perşembe Pazarı'na çocuk ve yaşlılar alınmıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden İzmit Perşembe pazarına çocuk ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmıyor.



Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Pazar yerlerine girişleri yasaklanan çocuk ve 65 yaş üstü vatandaşlar, İzmit Perşembe pazarına girişlerine zabıta ekipleri tarafından müsaade edilmiyor. - KOCAELİ