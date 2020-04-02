Son Dakika › Güncel › İzmit Perşembe Pazarı'na çocuk ve yaşlılar alınmıyor - Son Dakika
İzmit Perşembe Pazarı'na çocuk ve yaşlılar alınmıyor
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden İzmit Perşembe pazarına çocuk ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmıyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden İzmit Perşembe pazarına çocuk ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmıyor.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Pazar yerlerine girişleri yasaklanan çocuk ve 65 yaş üstü vatandaşlar, İzmit Perşembe pazarına girişlerine zabıta ekipleri tarafından müsaade edilmiyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:28 Kaynak: İHA
Son Dakika 'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı