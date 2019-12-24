İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki öğrencilere ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki öğrencilere ulaştı - Son Dakika

İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki öğrencilere ulaştı

7 saat önce

İzmit Belediyesi'nin destekleri ile hayata geçirilen "Kardeşim de Tatsın, Geleceğe Umutla Baksın" projesi kapsamında İstanbul, Mardin, Aydın, Balıkesir ve Ardahan'da yaşayan öğrencilere pişmaniye gönderildi.

İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki öğrencilere ulaştı, System.String[]

İzmit Belediyesi'nin destekleri ile hayata geçirilen "Kardeşim de Tatsın, Geleceğe Umutla Baksın" projesi kapsamında İstanbul, Mardin, Aydın, Balıkesir ve Ardahan'da yaşayan öğrencilere pişmaniye gönderildi.


İzmit Belediyesi Kültür - Sosyal İşler Müdürlüğü ile İzmit 7. Boru İlkokulu öğrencileri anlamlı bir projeye imza atarak, daha önce pişmaniye yemeyen çocukların yüzlerini güldürdü. Yurt çapında pek çok bölgede de devam eden "Kardeşimde Tatsın Geleceğe Umutla Baksın" projesi kapsamında İstanbul, Mardin, Aydın, Ardahan ve Balıkesir'deki ilkokul öğrencileri pişmaniyeyle tanıştı. Proje kapsamında İstanbul Esenler Atatürk İlkokulu, Mardin Artuklu Gökçe İlkokulu, Aydın Sultanhisar Kabaca İlkokulu, Ardahan Hanak Atatürk İlkokulu ve Balıkesir Sındırgı Büyükdağdere İlkokulu öğrencileri "Kardeşim de Tatsın Geleceğe Umutla Baksın" adlı proje kapsamında hayatlarında ilk defa pişmaniyenin tadına vardı.


Pişmaniyeyi tadan öğrenciler bu çalışma için İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri pişmaniyenin tanınırlığını artırmak adına çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İstanbul, Mardin, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor
Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
21:16 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika Haber
21:13 Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
21:02 Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika Haber
20:54 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika Haber
20:44 Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
20:39 Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar - Son Dakika Haber
20:23 Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:27:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki öğrencilere ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]