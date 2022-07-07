İzmit pişmaniyesi Kurban Bayramı'nda damakları tatlandıracak - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit pişmaniyesi Kurban Bayramı'nda damakları tatlandıracak

07.07.2022 12:31
İzmit pişmaniyesi Kurban Bayramı'nda damakları tatlandıracak

Kocaeli'nin tescilli lezzetlerinden olan ve 100'ün üzerinde çeşidi bulunan İzmit pişmaniyesinin üretimi, Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık iki katına çıktı.

Kocaeli'nin tescilli lezzetlerinden olan ve 100'ün üzerinde çeşidi bulunan İzmit pişmaniyesinin üretimi, Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık iki katına çıktı.

Osmanlı döneminden bu yana İzmit'te üretilen pişmaniye, hafifliği, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunuyor.

Kentteki pişmaniye üreticileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi talebi karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Şeker, un ve yağdan yapılan tel tel ve pamuk görünümündeki pişmaniyenin şekline ve içinde bulunan malzemelere göre 100'den fazla çeşidi bulunuyor.

"10 gündür mesai yapıyoruz"

İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmit pişmaniyesinin bayram ziyaretlerinde en çok tercih edilen tatlılardan olduğunu söyledi.

Bayram için üretimi yaklaşık 2 katına çıkardıklarını belirten Şahin, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da pişmaniye siparişleri çok ciddi seviyeye ulaştı. 10 gündür her gün mesai yapıyoruz." dedi.

Şahin, siparişlerden memnun olduklarını dile getirerek, "Normal bir günde 1,5-2 ton aralığında sipariş alıyoruz. Bayram yoğunluğundan dolayı siparişlerimiz 4 tona kadar yükseldi." bilgisini verdi.

Pişmaniyenin bayram ziyaretleri için hediye tatlı olarak tercih edildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Pişmaniye, normal tatlılar arasında en hafif olanlarından birisidir. Daha çok bayramda ziyaretlerde hediye olarak götürülüyor. Memleketlerine bayrama gidenler çok fazla tercih ediyor. Yol kenarındaki satış noktalarımızdan tüketiciler memleketine giderken alıp öyle gidiyor. Pişmaniye ciddi anlamda çok seviliyor."

YORUMLAR
500
Cadde ve sokaklarda bayram temizliği başladı Cadde ve sokaklarda bayram temizliği başladı ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva: 'Bayramlar birlik ve beraberliğimizin arttığı kutsal günlerdir' ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva: 'Bayramlar birlik ve beraberliğimizin arttığı kutsal günlerdir'
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit pişmaniyesi Kurban Bayramı'nda damakları tatlandıracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:37:24. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit pişmaniyesi Kurban Bayramı'nda damakları tatlandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement