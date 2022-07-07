İzmit pişmaniyesi Kurban Bayramı'nda damakları tatlandıracak

Kocaeli'nin tescilli lezzetlerinden olan ve 100'ün üzerinde çeşidi bulunan İzmit pişmaniyesinin üretimi, Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık iki katına çıktı.

Osmanlı döneminden bu yana İzmit'te üretilen pişmaniye, hafifliği, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunuyor.

Kentteki pişmaniye üreticileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi talebi karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Şeker, un ve yağdan yapılan tel tel ve pamuk görünümündeki pişmaniyenin şekline ve içinde bulunan malzemelere göre 100'den fazla çeşidi bulunuyor.

"10 gündür mesai yapıyoruz"

İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmit pişmaniyesinin bayram ziyaretlerinde en çok tercih edilen tatlılardan olduğunu söyledi.

Bayram için üretimi yaklaşık 2 katına çıkardıklarını belirten Şahin, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da pişmaniye siparişleri çok ciddi seviyeye ulaştı. 10 gündür her gün mesai yapıyoruz." dedi.

Şahin, siparişlerden memnun olduklarını dile getirerek, "Normal bir günde 1,5-2 ton aralığında sipariş alıyoruz. Bayram yoğunluğundan dolayı siparişlerimiz 4 tona kadar yükseldi." bilgisini verdi.

Pişmaniyenin bayram ziyaretleri için hediye tatlı olarak tercih edildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Pişmaniye, normal tatlılar arasında en hafif olanlarından birisidir. Daha çok bayramda ziyaretlerde hediye olarak götürülüyor. Memleketlerine bayrama gidenler çok fazla tercih ediyor. Yol kenarındaki satış noktalarımızdan tüketiciler memleketine giderken alıp öyle gidiyor. Pişmaniye ciddi anlamda çok seviliyor."