İzmit pişmaniyesi Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak - Son Dakika

İzmit pişmaniyesi Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak

11.05.2021 10:55

Kocaeli'nin tescilli tatlısı İzmit pişmaniyesi üreticileri, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Kocaeli'nin tescilli tatlısı İzmit pişmaniyesi üreticileri, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Osmanlı döneminden beri üretilen, hafifliği ve doğallığıyla diğer tatlılara alternatif olarak sunulan pişmaniye, Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak.

İzmit Pişmaniyeciler Derneği Başkanı Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmit pişmaniyesinin Türkiye'de ilk coğrafi işaret alan yöresel ürünlerden olduğunu söyledi.

Pişmaniyenin şeker, un ve yağdan yapılan tel tel ve pamuk görünümünde hafif bir tatlı olduğunu belirten Şahin, yiyenin boğazını yakmadığını ve doyum hissi vermediğini kaydetti.

Şahin, pişmaniyenin üretim süreçlerinin çok hassas olduğuna ve ustalık gerektirdiğine işaret ederek, "Şekerin belirli bir derecenin üzerinde kaynama özelliği var. Bunun üzerine çıkarsanız şeker yanar, altına düşerse de kıvamında ciddi sıkıntı olur. Usta en ufak bir hata yapsa tel tel pamuk gibi bir pişmaniye çıkmaz." diye konuştu.

Bayramların pişmaniyenin en fazla tüketildiği dönemler olduğuna değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Üretimimiz 2-3 katına çıkıyordu. Şehirler arası seyahatler sayesinde yol üzerindeki satış noktalarında ciddi satış yapıyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle yol üstü satışlarımız biraz etkilendi. Market satışlarının da olması sayesinde çok sıkıntı yaşamadık pandemi sürecinde."

Mustafa Şahin, bu bayram için de fazla mesai yaptıklarlını anlatarak, "Normal dönemde günde 2,5 ton üretim yapıyoruz. Bayram dolayısıyla 3,5 tona çıktık. 10 günlük bir yoğunluğumuz var, bayram öncesi 35 ton pişmaniye satılır." ifadelerini kullandı.

Ürünleri 150 gramdan başlayarak 600 grama kadar çıkan ambalajlarda satışa sunduklarını belirten Şahin, çikolatalı ve Antep fıstıklı gibi 30'a yakın ürün çıkardıklarını dile getirdi.

"Pişmaniyenin kilogram fiyatı 20 ile 40 lira arasında değişiyor"

Şahin, herkesin pişmaniye tüketebilmesi için fiyatları uygun tuttuklarını vurgulayarak, "Pişmaniyenin kilogram fiyatı 20 ile 40 lira arasında değişiyor. Diğer tatlı çeşitlerine göre üçte bir fiyatına." şeklinde konuştu.

İzmit pişmaniyesiyle başka şehirlerde üretilen pişmaniye arasında büyük kalite farkı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bilinçli tüketicimiz bu farkı çok net görüyor. Tüketiciler pişmaniye alırken ilk olarak nerede üretildiğine, daha sonra da fiyatına dikkat etsin. Fiyatı çok uygunsa bu pişmaniyeyi alıp yemesinler çünkü ucuza satılan pişmaniye uygun koşullarda üretilmiyordur." dedi.

Kentteki 10 pişmaniye firmasının tek çatı altında üretim yapmak için kurduğu İZPAŞ AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Üçcan da yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alanda 70 kişiyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'ya ihracat yaptıklarını dile getiren Üçcan, istihdamı 100 kişinin üzerine çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

İzmit pişmaniyesi Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak
İzmit pişmaniyesi Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak
İzmit pişmaniyesi Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak
İzmit pişmaniyesi Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak

Ramazan Bayramı, Mustafa Şahin, Kocaeli, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmit pişmaniyesi Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak - Son Dakika Ekonomi


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