İzmit pişmaniyesiyle ilgili yorumlara ürünü ikram ederek karşılık verdiler - Son Dakika
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İzmit pişmaniyesiyle ilgili yorumlara ürünü ikram ederek karşılık verdiler

21.03.2022 17:01
İzmit pişmaniyesiyle ilgili yorumlara ürünü ikram ederek karşılık verdiler

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, pişmaniye hakkında yapılan yorumlara ürettikleri ürünleri vatandaşlara ücretsiz dağıtarak karşılık verdi.

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, pişmaniye hakkında yapılan yorumlara ürettikleri ürünleri vatandaşlara ücretsiz dağıtarak karşılık verdi.

Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan dernek başkanı Mustafa Şahin, üreticilerin kentin coğrafi işaretli ürününü yurt içi ve dışında en iyi şekilde tanıttığını söyledi.

Kentte yaşayanların hem pişmaniye tükettiğini hem de ziyaretlerinde ikram olarak bu ürünleri götürdüğünü ifade eden Şahin, "Aynı zamanda pişmaniyemizi ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, Kazakistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Kanada, İsveç ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ederek ülkemize döviz girdisi tarafımızdan sağlanmaktadır." dedi.

Şahin, pişmaniye üreticileri ve İzmitliler olarak kimseyle kavgaları olamayacağını belirterek, "Bizler adliyeye sadece pişmaniye ikram etmek için geliriz. Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan hocamıza ve Ali İhsan Varol'a pişmaniye tadında sevgilerimizi gönderiyor, yaptıkları yarışma ve programlarda pişmaniyemizi daha çok gündemde tutmalarını rica ediyoruz. Pişmaniye gibi tatlı konuşalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından üreticiler, tezgahlarda çekilmiş pişmaniyeleri vatandaşlara dağıttı.

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Kaynak: AA

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