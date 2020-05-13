İZMİT Polis, çocukların neşesine 'Arkadaşım Eşek' ile ortak oldu - Son Dakika

Polis, çocukların neşesine 'Arkadaşım Eşek' ile ortak oldu

İZMİT'te, sokaklar çocuklara akın ederken, polis aracının hoparlöründen çocuklar için Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek' şarkısı çalındı.

Koronavirüs salgını kapsamında 14 yaş ve altındaki çocukların evden çıkmalarına bugün izin verilirken, ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar güneşli güzel havanın keyfini çıkardı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kent içerisinde devriye görevinde bulunan bir ekip otosunun hoparlöründen ise Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" şarkısı çalındı. Araç içerisindeki bir polis memurunun alkış tutarak ekip otosuna el sallayan çocuklara eşlik etmesi renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.