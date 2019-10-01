İzmit saat kulesi kırmızıya büründü

KOCAELİ (İHA) – Dünya Kalp Günü dolayısıyla şehrin tarihi sembollerinden biri olan Saat Kulesi kırmızı ışıklarla büründü.



Gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinlik ve uygulamalarla farkındalık yaratan İzmit Belediyesi, Dünya Kalp Günü sebebiyle Saat Kulesini kırmızı ışıklarla donattı. Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla kutlanan Dünya Kalp Günü İzmit'te de unutulmadı. İzmit Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla İzmit'in tarihi sembollerinden Saat Kulesi ışıklarla kırmızıyla donatıldı.



Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören bu uygulama konusunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sağlıklı yaşamı önemsiyoruz. Bu kapsamda sağlık bireylerin yetişmesi adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Dünya Kalp Günü dolayısıyla İzmit Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak adına tarihi sembollerimizden biri olan İzmit Saat Kulesi'ni ışıklarla kırmızı renkle donattık" dedi. - KOCAELİ