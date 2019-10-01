Son Dakika Haberleri: İzmit saat kulesi kırmızıya büründü
Son Dakika Güncel Haber

İzmit saat kulesi kırmızıya büründü

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Dünya Kalp Günü dolayısıyla şehrin tarihi sembollerinden biri olan Saat Kulesi kırmızı ışıklarla büründü.

İzmit saat kulesi kırmızıya büründü, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Dünya Kalp Günü dolayısıyla şehrin tarihi sembollerinden biri olan Saat Kulesi kırmızı ışıklarla büründü.


Gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinlik ve uygulamalarla farkındalık yaratan İzmit Belediyesi, Dünya Kalp Günü sebebiyle Saat Kulesini kırmızı ışıklarla donattı. Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla kutlanan Dünya Kalp Günü İzmit'te de unutulmadı. İzmit Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla İzmit'in tarihi sembollerinden Saat Kulesi ışıklarla kırmızıyla donatıldı.


Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören bu uygulama konusunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sağlıklı yaşamı önemsiyoruz. Bu kapsamda sağlık bireylerin yetişmesi adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Dünya Kalp Günü dolayısıyla İzmit Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak adına tarihi sembollerimizden biri olan İzmit Saat Kulesi'ni ışıklarla kırmızı renkle donattık" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Dünya Kalp Günü, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenomen Şeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozu
İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüşen Mısırlı sunucu: Amerikan istihbaratı gözetiminde röportaj yaptık Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit saat kulesi kırmızıya büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]