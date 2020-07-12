İzmit sahilinde maske takmayanlara ceza - Son Dakika

İzmit sahilinde maske takmayanlara ceza

İZMİT'te, dün gece sahilde yapılan denetimde, 7 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 liralık para cezası kesildi.

İZMİT'te, dün gece sahilde yapılan denetimde, 7 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 liralık para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, İzmit sahilinde denetim gerçekleştirdi. Havanın sıcak olması nedeniyle sahile akın edenlere, kimlik kontrolü yapıldı. Polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmasını isterken, maske takmayan 7 kişiye de toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı. Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 kişiye de ceza kesildi.

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Öte yandan denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi de yakalandı. Trafik ekipleri, 13 sürücüye de kural ihlalinden toplam 22 bin 862 liralık ceza keserken, 2 araç ise trafikten menedildi.


Emniyet Müdürlüğü, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit sahilinde maske takmayanlara ceza - Son Dakika
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