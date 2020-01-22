İzmit semalarında Türk bayrağı dalgalanacak - Son Dakika
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İzmit semalarında Türk bayrağı dalgalanacak

6 saat önce

İzmit'te yaklaşık 3 yıl önce tarihi Orhan Camii'nin taş duvarının yıkılması sonucu kaldırılan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği tekrar yerine konulup Türk bayrağı göndere çekilecek.

İzmit semalarında Türk bayrağı dalgalanacak, System.String[]

İzmit'te yaklaşık 3 yıl önce tarihi Orhan Camii'nin taş duvarının yıkılması sonucu kaldırılan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği tekrar yerine konulup Türk bayrağı göndere çekilecek.


İzmit'in Orhan Mahallesi Tarihi Orhan Camii bölgesinde bulunan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği, 2017 yılında caminin tarihi taş duvarının yıkılmasının ardından can ve mal güvenliği nedeniyle İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Orhan Camii'nin taş duvarının kurul onaylı projesine göre onarılması sürecinin tamamlanmasının ardından dev bayrak direğinin tekrar yerine dikilmesi çalışmalarına başlandı.


İzmit Belediyesinin ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almasının ardından İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 30 metrelik bayrak direğinin yeniden yerine konma süreci başlatıldı. Bayrak direği yerine dikildikten sonra Türk bayrağı yeniden İzmit semalarında dalgalanmaya başlayacak. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
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