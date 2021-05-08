İZMİT SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU - Son Dakika

İZMİT SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU

08.05.2021 16:32

İZMİT'te kurulan Cumartesi pazarında vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını unutarak, tezgahların başında alışveriş yoğunluğu oluşturdu.

İZMİT'te kurulan Cumartesi pazarında vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını unutarak, tezgahların başında alışveriş yoğunluğu oluşturdu. Polis ve zabıtaların sık sık yaptığı uyarılara rağmen bir çok vatandaşın kurallara uymadığı görüldü.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında alınan son kararlar çerçevesinde haftada bir gün açılan semt pazarlarında yoğunluk oluştu. İzmit'te kurulan Cumartesi pazarında da tezgahların başında kalabalıklar olduğu görüldü. Pazar alanının girişi için belirlenen noktalarda polis ve zabıta ekipleri HES kodu sorgulaması yaptı. Aynı zamanda dezenfektan standları da kurularak, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı. Çok sayıda kişinin pazar alanına özel araçlarıyla geldikleri gözlenirken, özellikle tezgah önlerinde çok sayıda kişinin yoğunluk oluşturarak sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü.

'VİRÜSÜ KALABALIKLARI ÖNLEYEREK YENEBİLİRİZ'

Pazar yerlerinin, kapalı alış veriş yapılan yerlere göre daha güvenli olduğunu söyleyen pazarcı Halil Aslan, 'Şuanda pazarımızda yoğunluk var. 10 gündür pazarlar açılmılyordu. Bu yoğunluğu yaymak için pazarları sadece bir gün değil de her güne yaymamız gerekiyor. Pazarlarımız kesinlikle marketlerden daha güvenli. Tavan yüksek, çevresi açık ve geniş. Halkımızı pazarımıza davet ediyoruz. Yetkililerden pazarlarımızın her gün açılmasını talep ediyoruz. Biz virüsü kalabalıkları önleyerek yenebiliriz. Haftada bir güne sıkıştırmak saatleri daraltmak çözüm değil" dedi.

'KALABALIK YÜZÜNDEN HİÇBİR ŞEY ALAMADIM'

Pazarda yaşanan yoğunluk nedeniyle alış veriş yapamadığını belirten Onay Yalman ise, 'Ben kurallara uyuyorum, ama başka kimse uymuyor. Kalabalık yüzünden hiçbirşey alamadım. Tezgahlar kalabalık, kimse de müsaade etmiyor. İki parça ürünle eve döneceğim. Bu kadar yoğun olabileceğini tahmin etmiyordum. Kimse birbirine saygı, sevgi göstermiyor. Bomboş ellerle eve gideceğiz. Akşama ne yiyeceğiz' Durum vahim. Sık sık uyarılar yapılıyor ama kimse uymuyor" şeklinde konuştu.

İZMİT SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU
İZMİT SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU
İZMİT SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU
İZMİT SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Cumartesi, Kocaeli, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİT SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU - Son Dakika


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