İzmit Serdar Mahallesi yolları yenileniyor - Son Dakika

İzmit Serdar Mahallesi yolları yenileniyor
24.10.2020 16:22
İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi sokakları asfalt sererek yenilemeye devam ediyor.
İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi sokakları asfalt sererek yenilemeye devam ediyor.
Serdar Mahallesi yollarına el atan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nurettin Paşa Sokak'ta 900 metrelik yola yaklaşık 650 ton asfalt dökerek yama çalışması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda İnce Sokak ve Güney Sokak'ın asfalt çalışmasını bitiren ekipler, Nurettin Paşa Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt yama ile Serdar Mahallesi'ni boydan boya yenilemeye devam ediyor. Serdar Mahallesi sakinlerinin ihtiyacı olan yolların onarımı hakkında çalışmaları hızla gerçekleştiren ekipler, mahalle sakinlerinden teşekkür aldı. - KOCAELİ
Son Dakika TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi