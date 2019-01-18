Son Dakika Haberleri: İzmit Sokak Hayvanlarına Bakıyor

İzmit Sokak Hayvanlarına Bakıyor

2 saat önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi 2018 yılını oldukça yoğun geçirdi.

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İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi 2018 yılını oldukça yoğun geçirdi.

Birim tarafından geçen bir yıl içinde binlerce sahipsiz, bakıma muhtaç ve yaralı sokak hayvanına müdahale edildi. Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi'nin bir yıl içinde 6 bin 137 ihbarı değerlendirdiğini söyleyen yetkililer "2018 yılı içinde 8 bin 43 yaralı, sahipsiz, bakıma muhtaç ve küpesiz sokak hayvanına müdahale ettik" dedi.

Birim yetkilileri şehrin çeşitli kesiminde bulunan 21 adet besleme noktasına sık sık mama ve su bırakıldığına da ifade ederek, "Özellikle soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına şehrimizde bulunan besleme noktalarına yiyecek ve su bırakarak, destek oluyoruz. Sahipsiz hayvanlarla ilgili her ihbarı değerlendiriyoruz. Sahipsiz, bakıma muhtaç ve yaralı sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız çalışmaların daha etkin ve hızlı olabilmesi için vatandaşlarımızın ihbarları büyük önem arz ediyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Güncel
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