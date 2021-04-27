İzmit Solaklar yolu bir günde asfaltlandı - Son Dakika

İzmit Solaklar yolu bir günde asfaltlandı
27.04.2021 09:44
İzmit Solaklar yolunda iklim koşulları ve ağır tonajlı araçların sebep olduğu bozulmalar Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmaları ile giderildi.
Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yolların daha modern ve konforlu olabilmesi için projelerini sürdürürken yollarda meydana gelen deformelere de anında müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu İzmit Solaklar yolunun 200 metrelik kısmında 850 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
BİR GÜNDE TAMAMLANDI
Araç trafiği açısından bir olumsuzluk yaşanmaması, araçların bozuk yerlerden geçişlerde bir zarar görmemesi için İzmit Solaklar yolunda çalışma yapıldı. 200 metrelik yol gece de çalışılarak 1 gün gibi kısa sürede asfaltlandı. Böylece yol araç trafiği açısından sorunsuz ve konforlu hale geldi.
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