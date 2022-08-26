Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı - Son Dakika
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Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı

26.08.2022 11:20
Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı

İZMİT'te 12 yıl önce şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Selçuk Gökdağ'dan geriye kalan motosikletin arka tekerleği, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

İZMİT'te 12 yıl önce şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Selçuk Gökdağ'dan geriye kalan motosikletin arka tekerleği, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Motosikleti kullanan şehidin eniştesi Kamil Şimşek, "Bu motosiklet şehit olan kayınbiraderimin hatırası. Ona gözüm gibi bakıyorum. Maddi olarak değil ama manevi olarak üzüldük" dedi.

Elazığ'ın Palu ilçesindeki Arındık Jandarma Karakolu'na 2010 yılında teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Selçuk Gökdağ'ın motosikleti, 12 yıldır kayınbiraderi Kamil Şimşek tarafından kullanılıyor. Şimşek'in berber dükkanının önünde duran motosikletin arka tekerleği, dün sabah çalındı. Sabah 06.30 sıralarında motosikletin yanına gelen kişi, yaklaşık 3 dakika uğraştıktan sonra tekerleği sökerek alıp götürdü. İş yerine geldiğinde tekerleğin olmadığını gören Kamil Şimşek, güvenlik kamerasının kayıtlarıyla polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Sabah iş yerine geldiğinde durumu fark ettiğini belirten Kamil Şimşek, şunları kaydetti:

"Geldiğimde motosikletin bu halini gördüm. Şok oldum, şaşırdım. Sonrasında iş yerimdeki güvenlik kameralarını inceledim. Orada sabah 06.30 sıralarında çalındığını fark ettim. Sonra hemen polisi aradım. Gerekli işlemleri yaptılar. Kamera kayıtlarını da verdim onlara. İnşallah bulunur. Bu motosiklet bana Güneydoğu'da şehit olan kayınbiraderimin hatırası. 12 yıldan beri bende. Ona gözüm gibi bakıyorum. Her şeyiyle ilgileniyorduk. Maddi olarak değil ama manevi olarak bayağı üzüldük. İnşallah bulup, gerekli cezayı verirler. Ben her türlü şikayetçiyim. Lastiği almak istemiş ama o sırada diğer sistemleri de parçalamış. Bayağı bir zarar vermiş. Ama maddi olarak hiç önemli değil. Manevi olarak bize çok büyük zarar verdiler."


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Kaynak: DHA

Jandarma, Komando, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı - Son Dakika
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