İzmit'te 194 Bin Metrekare Halı Temizliği Yapıldı
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2018 yılında 194 bin metrekare halı temizliği yapıldı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde 2018 yılında 194 bin metrekare halı temizliği yapıldı. İzmit Belediyesi
mahalle ve köylerdeki cami ve cemevlerinin temizliği 10 yıldır sürdürdü. Cami ve cemevlerinin temizliği için İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından özel ekip oluşturuldu. Yetkilileri belirli bir program çerçevesinde şehir merkezinde 137, köylerde 93 cami ve 4 adet cemevinin halı temizliğini yaptıklarını belirten yetkililer 2018 yılında 194 bin metrekare halı temizliği yapıldığını bildirdi.
İbadethanelerdeki halı temizliğinin yanı sıra ezan ve ses sistemi alınması ve onarımı, tente takılması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerde de bulunuluyor. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:42 Kaynak: İHA
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