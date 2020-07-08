İzmit'te 2 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü - Son Dakika

İzmit'te 2 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü

İzmit'te metrekareye 62 kilogram düşen yağışta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri anında olaylara müdahale etti.

İzmit'te metrekareye 62 kilogram düşen yağışta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri anında olaylara müdahale etti.

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Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan ve sabah 07.00 ile 09.00 saatleri arasında etkisini arttıran sağanak yağmurda metrekareye 62 kilogram yağış düştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerince alınan tedbirler ile birlikte büyük oranda olası taşkınların önüne geçildi. Bu süre boyunca Bulvar, Yahyakaptan, Alemdar ve Sanayi ile diğer yağmursuyu terfi merkezleri tam kapasite ve eksiksiz çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen radar görüntüleri, anlık olarak İSU SCADA Kontrol Merkezi teknik ekipleri tarafından takip edilerek yağış öncesi tüm gerekli tedbirler alındı. Takip sonrası bölgedeki yağmursuyu terfi merkezi pompalarının devreye alınma süresi erkene çekilerek, yaşanılacak taşkınların önüne büyük oranda geçildi. Yağış süresince terfi merkezi pompalarının tam kapasite ve eksiksiz çalışmasına rağmen, metrekareye 62 kilogram yağış düşmesiyle bölgesel olarak bazı noktalarda su taşkınları meydana geldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fen işleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığından oluşan onlarca ekip, yağışla birlikte teyakkuza geçerek, su baskını olan yerlere anında müdahale etti ve bölgede gerekli temizlikler yapıldı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Sabah, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit'te 2 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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