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İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı - Son Dakika

İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı

04.08.2021 09:27

İZMİT'te, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören, eğik durması nedeniyle 'Pisa Kulesi' olarak adlandırılan ve yan yana bulunan 2 apartman, yıkım kararı verilerek boşaltıldı; bir apartmanın da yıkımına başlandı.

İZMİT'te, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören, eğik durması nedeniyle 'Pisa Kulesi' olarak adlandırılan ve yan yana bulunan 2 apartman, yıkım kararı verilerek boşaltıldı; bir apartmanın da yıkımına başlandı.

Marmara depreminde, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde yan yana bulunan Önder ve Yıldız apartmanları hasar gördü. Yıllar geçtikçe binalar eğilmeye başladı. Bölgede etkili olan depremlerde, binalardaki eğimin biraz daha artığı belirlendi. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, geçen yılın Aralık ayında binaların tahliyesine karar verdi. Apartmanlarda yaşayanlar da kararın ardından binaları boşalttı. 'Pisa Kulesi'ni andıran binalardan ilk olarak 6 katlı Önder Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Binanın dış cephesine branda gerilip, içeriden yıkıma geçildi.

Kocaeli Valiliği, şubat ayında, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 3'ü Başiskele, 4'ü Derince, 16'sı İzmit ve 3'ü de Körfez ilçe sınırlarında olan 26 binanın yıkımı, ağır hasarlı binaların tahliyesi ve yıkım işlemlerinin tamamlanması için talimat verdi. Yıkım işlerini gerçekleştiren firmanın sahibi Bülent Aygün, "1999 depreminden sonra bu binalarda ağır hasar meydana gelmişti. Bina oldukça yana yatık vaziyetteydi. Yıkım için ihale açıldı ve biz firma olarak bu ihaleyi aldık. Gerekli tüm önlemlerimizi aldık ve yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda iç kısımlarını yıkmaya başladık, en sonunda da yukarıdan aşağı bir şekilde yıkacağız. Yanda bulunan bir bina daha var, oradaki binada da boşaltılma işlemi başladı. O da yamuk bir bina, işlemler tamamladıktan sonra onun da yıkımı başlayacak" dedi. ESNAF MEMNUNYıkılan binanın yan tarafındaki esnaftan Zafer Kaya, yamuk binaların kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, "Cadde üzerinde bulunan bu bina nihayet yıkılıyor. Yanından gelip geçerken bile korkuyorduk. En sonunda yıkımına başlandı. Çevre esnafı olarak memnunuz. Toz toprak oluşacak bir süre, kahrını çekeceğiz ama en azından insan hayatı bakımından önem teşkil eden bir sorun daha bertaraf edilmiş olacak" diye konuştu. 'YAMUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYORDU'

Binaların yamuk olmasının kendilerini de tedirgin ettiğini kaydeden Taha Aydın, "Uzun zamandır yamuk binaların yan tarafındaki binada avukatlık yapıyorum. Malum buradaki binalar bayağı eskiydi ve bizi de tedirgin ediyordu. Aslında çok daha öncesinde yıkılması lazımdı ama geç olsun, güç olmasın. Bir an önce buraların yeni ve güzel bir şekilde yapılanması gerekiyor. Burada bazı binalarda yamukluk olduğu dışarıdan bakıldığında da aşikar. Bazen buradan geçerken bile tedirgin oluyorduk" dedi.


İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı

17 Ağustos 1999, Binbaşı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit'te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı - Son Dakika


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