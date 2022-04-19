İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

19.04.2022 23:31

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen Osman Genç yönetimindeki 41 NN 485 plakalı kamyonet, Sefa Öztürk yönetimindeki 41 TT 0097 plakalı taksi ve Saadet Candemir'in kullandığı 35 RF 035 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Osman Genç, Sefa Öztürk ve takside bulunan yabancı uyruklu iki kadın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan 4 kişi tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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