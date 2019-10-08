Son Dakika Haberleri: İzmit'te 41 bin gümrük kaçağı şemsiyeye el konuldu
Son Dakika Güncel İzmit'te 41 bin gümrük kaçağı şemsiyeye el konuldu

İzmit'te 41 bin gümrük kaçağı şemsiyeye el konuldu

1 saat önce

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir TIR'da bulunan gümrük kaçağı 41 bin 420 adet şemsiyeye el konuldu.

İzmit'te 41 bin gümrük kaçağı şemsiyeye el konuldu, System.String[]
İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir TIR'da bulunan gümrük kaçağı 41 bin 420 adet şemsiyeye el konuldu.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkisinde bir TIR'ı durdurdu. TIR'da bulunan piyasa değeri 1 milyon 103 bin TL olan gümrük kaçağı 20 bin adet katlanabilir, 21 bin 420 adet baston şemsiye olmak üzere 41 bin 420 adet şemsiyeye el konuldu. Olayla ilgili olarak H.İ.D. ve U.Ç. hakkında 'Emtia kaçakçılığı' suçundan soruşturma başlatıldı.


Şemsi Tebrizi, TEM Otoyolu, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:17 Kaynak: DHA
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