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İzmit'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
6 saat önce
İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:48 Kaynak: AA
İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, santral rampasından şehir içi istikametinde seyreden plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, cip, hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan kamyon sürücüsü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.
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