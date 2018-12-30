Son Dakika Haberleri: İzmit'te '6'ncı Marmara Güvercin Festivali'

İzmit'te '6'ncı Marmara Güvercin Festivali'

1 saat önce

İZMİT'te düzenlenen '6'ncı Marmara Güvercin Festivali'nde, çeşitli cinslerden 580 güvercin, 5 kategoride yarıştırıldı.

İzmit'te '6'ncı Marmara Güvercin Festivali', System.String[]
İZMİT'te düzenlenen '6'ncı Marmara Güvercin Festivali'nde, çeşitli cinslerden 580 güvercin, 5 kategoride yarıştırıldı. Festivalde, güvercin yetiştiricileri de satış stantları açtı.

Türkiye Güvercin Federasyonu'nca  İzmit'teki Interteks Fuar Alanı'nda, '6'ncı Güvercin Festivali' düzenlendi. Farklı cinslerden 580 güvercin, 'kostüm çift tepe', 'kostüm ön tepe', 'arka tepe', 'jumbo' ve 'kabak' grubu olmak üzere 5 kategoride yarıştırıldı. Festivalde, güvercin yetiştiricileri de satış stantları açtı. Stantlarda satılan güvercinlerin 100 TL'den başlayan fiyatları, cinsine ve çeşitli özelliklerine göre yükseldi. Festivale ülkenin her yerinden katılım olduğunu belirten Türkiye Güvercin Federasyonu İstanbul Temsilcisi Murat Gürgür, "Geleneksel hale getirdiğimiz, Türkiye'de güvercin besleyen ve yetiştiren arkadaşlarımızın getirdikleri, yaklaşık 12- 13 kategoride kuşlarımız yarışacak. Çok iddialı kuşlarımız var. Birazdan hakem arkadaşlarımız da puanlamaya geçecekler.  Kuşları en ince ayrıntılarına kadar tüm kriterlerini tartışıp, bugün içlerinden en iyi olanlarını seçecekler. Burada Türkiye'nin her yerinden gelen 42 hakem arkadaşımız var. Hakemlerimiz Türkiye'deki en iyi yetiştiriciler arasından seçtiğimiz kişiler. Değerlendirmeyi, puanlamayı ona göre yapacak. Buradaki kuşların maddi değeri cidden araba, ev parasına yakın. Bugün burada yarışmaya girip derece alan kuşlar için önemli olan, burada kuşun bilinirliği ve marka değeri yükseliyor. Burada derece alan kuş Türkiye'de sayılı kuşlardan bir soy yapmış olur, bir marka olmuş olur. Bu yüzden burada en iyi kuşlar yarışır. Biz bunların da en iyilerini seçeriz" dedi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:47 Kaynak: DHA

Türkiye, Marmara, İzmit, Güncel
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