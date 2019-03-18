Son Dakika Haberleri: İzmit'te 70 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İzmit'te 70 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

18 dakika önce

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada 70 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İzmit'te 70 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada 70 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden TIR'ı takibe aldı. TEM yolu İzmit Gültepe mevkiinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 70 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis, TIR sürücüsü Y.K.'yi gözaltına aldı. 'Kaçak sigara ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:01:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te 70 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]