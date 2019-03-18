İzmit'te 70 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
18 dakika önce
İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada 70 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İZMİT'te, TEM Otoyolu
'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada 70 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
'a giden TIR'ı takibe aldı. TEM yolu İzmit Gültepe
mevkiinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 70 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis
, TIR sürücüsü Y.K.'yi gözaltına aldı. 'Kaçak sigara ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:43 Kaynak: DHA
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