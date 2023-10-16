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90 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde canına kıydı - Son Dakika

90 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde canına kıydı

Son Güncelleme: 16.10.2023 14:08

Kocaeli'de 5 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan 90 yaşındaki Muzaffer Tomur, kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamın cansız bedenini kendisinden haber alamayarak eve gelen yakınları buldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 90 yaşındaki adam, tek başına yaşadığı evinde asılı halde bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMADI

28 Haziran Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda yalnız yaşayan 90 yaşındaki Muzaffer Tomur'dan haber alamayan yakınları eve gitti.

90 yaşındaki adam evinde kendini astı

ASILI HALDE BULDULAR

İçeri giren aile üyeleri, Muzaffer Tomur'u asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tomur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 90 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde canına kıydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 90 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde canına kıydı - Son Dakika
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