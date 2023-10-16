90 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde canına kıydı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 90 yaşındaki adam, tek başına yaşadığı evinde asılı halde bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMADI

28 Haziran Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda yalnız yaşayan 90 yaşındaki Muzaffer Tomur'dan haber alamayan yakınları eve gitti.

ASILI HALDE BULDULAR

İçeri giren aile üyeleri, Muzaffer Tomur'u asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tomur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.