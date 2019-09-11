Son Dakika Haberleri: İzmit'te ağır hasarlı binalar nihayet yıkılıyor
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İzmit'te ağır hasarlı binalar nihayet yıkılıyor

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, şehir genelinde yıllardır yıkılamayan ağır hasarlı binaları yıkarak, oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.

İzmit'te ağır hasarlı binalar nihayet yıkılıyor, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, şehir genelinde yıllardır yıkılamayan ağır hasarlı binaları yıkarak, oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.


1999 depreminde hasar kaydı oluşmuş ve yıllardır yıkım işlemleri tamamlanamayan 19 adet ağır hasarlı bina İzmit Belediyesi tarafından yıkılmaya başlandı. Şehir genelinde ki 19 adet ağır hasarlı binanın yıkım işlemi İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri nezaretinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı. İlk yıkım işlemi 28 Haziran Mahallesi Sinan Yokuşu Sokak No 4 adresinde bulunan ağır hasarlı bina da gerçekleştirildi.


28 Haziran Mahallesi Sinan Yokuşu Sokak'taki ağır hasarlı binanın yıkım işlemini tamamlayan İzmit Belediyesi ekipleri, geriye kalan 18 ağır hasarlı binanın da en kısa zamanda program dahilinde yıkılacağını belirtti. Yıkım esnasında çevreye zarar verilmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.


Yıkım işlemlerinin gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten 28 Haziran Mahallesi sakinleri, "İzmit Belediyesi sayesinde yıllardır her baktığımızda bize o acı günleri hatırlatan binadan kurtulduk. Özellikle çocuklarımız için tehlike oluşturan bu binalar ayrıca, uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların işlenebileceği yerler olarak tehlike uyandırıyordu" diyerek yıkım işlemi için İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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