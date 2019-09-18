İzmit'te ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ekipleri 1999 depremi sonrası yaklaşık 20 yıldır yıkılamayan ağır hasarlı binaların tehlikelerini ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1999 yılında yaşanan depremin ardından yaklaşık 20 yıldır yıkılamayan ağır hasarlı binaların tehlikelerinin ortadan kaldırılması için İzmit Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda Alikahya Atatürk Mahallesi Meram Sokak'ta bulunan ağır hasarlı bina için yıkım işlem gerçekleştirildi. Ekipler, 17 adet ağır hasarlı binanın yıkım işlemleri için gerekli çalışmalara devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ