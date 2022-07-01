Kocaeli'de öğle saatlerinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un, İzmit'te otele giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı.
Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmit'te ailesinin 'kayıp' olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika