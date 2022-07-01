İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu

01.07.2022 15:31

İzmit'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emrah Tonguç'un cansız bedeni, bir otel odasında başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de öğle saatlerinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un, İzmit'te otele giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı.

BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te ailesinin 'kayıp' olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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