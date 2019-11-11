Son Dakika Haberleri: İzmit'te arkadaşlarıyla sohbet eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te arkadaşlarıyla sohbet eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı

İzmit'te arkadaşlarıyla sohbet eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokaktan gelen gürültüye karşılık açtığı ateşle bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmit'te arkadaşlarıyla sohbet eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokaktan gelen gürültüye karşılık açtığı ateşle bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana gelen olayda 34 yaşındaki Alim Kazancı, motosikleti ile eve giderken yolda arkadaşları ile karşılaşarak sohbet için motorunu durdurdu. Bu sırada Kazancı'nın yeğeni ile alkol alan Doğan K. ise sokaktan gelen seslere sinirlenerek silahına sarıldı. Alkol aldığı evin penceresinden sokağa ateş açan Doğan K., Kazancı'yı başından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Kazancı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro dedektifleri, silahı ateşleyen Doğan K.'yı Yahyakaptan Mahallesi'nde saklandığı konteyner içinde yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Doğan K., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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