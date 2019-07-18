İzmit'te asfalt yama ihalesi yapıldı
3 saat önce
İzmit Belediyesinde tarafından gerçekleştirilen ilçe genelindeki asfalt yama ihalesinde 9 firma teklif verdi.
İzmit Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Belediyesinde tarafından gerçekleştirilen ilçe genelindeki asfalt yama ihalesinde 9 firma teklif verdi.
İzmit Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde yapılacak asfalt yama yapım işi için ihale yapıldı. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihaleye 9 firma teklif verdi. İzmit ilçe sınırları içerisinde asfalt yapım işi ihalesi İzmit Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Muhammen bedelin 4 milyon 832 bin 513 TL olan ihalede 9 firma tekliflerini sunarken, 1 firma da ihaleden çekildiğini açıkladı. İhalede tekliflerini sunan firmalardan gelen en yüksek teklif 4 milyon 410 bin TL olurken, en düşük teklif ise 3 milyon 328 bin TL oldu.
İhalenin sonucu ilerleyen günlerde belediye yetkilerinin incelemesinden sonra açıklanacağı bildirildi. - KOCAELİ
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