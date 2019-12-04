Son Dakika Haberleri: İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı
Son Dakika Güncel İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı - Son Dakika

İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı

6 saat önce

HRİSTİYANLIĞI kabul ettiği için babası tarafından başı kılıçla kesilerek öldürülen, Hristiyan dünyasında 'ilk azize' kabul edilen Santa Barbara, İzmit'te hapis tutulduğuna inanılan mahzende, dualarla anıldı.

İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı, System.String[]

HRİSTİYANLIĞI kabul ettiği için babası tarafından başı kılıçla kesilerek öldürülen, Hristiyan dünyasında 'ilk azize' kabul edilen Santa Barbara, İzmit'te hapis tutulduğuna inanılan mahzende, dualarla anıldı. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.

Hristiyanlığı seçtiği için babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde işkence edilerek öldürülen Azize Santa Barbara, 'Santa Barbara Kulesi' olarak da adlandırılan İzmit Bağçeşme mevkiindeki tarihi surlar altında ayin ile anıldı. Santa Barbara Kültür ve Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından organize edilen anma etkinliğine, Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Ayinde başı kesilerek öldürüldüğüne inanılan Azize Santa Barbara için İncil'den dualar okunarak, mumlar yakıldı.

Ayinden sonra konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Azizlere, azizelere özel hürmet gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, azizler, ermişler Yüce Allah'ın katında bizim dualarımızı götürüyorlar, iletiyorlar. Bizim temsilcilerimiz ve elçilerimiz oluyorlar. Onun için onlara müteşekkiriz. Her sene burada isim günlerini kutladığımız gün, onlara özellikle hasret gösteriyor, hasret besliyoruz. Onlara karşı dualarımız daha kuvvetli oluyor. Bizim dualarımızı Yüce Allah'ın katına götürmelerini arzu ediyoruz" dedi.


Santa Barbara, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:05:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]