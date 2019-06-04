İzmit'te bayram magandalarına operasyon
1 saat önce
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde silahlı bayram kutlaması yapan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:39 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin İzmit
ilçesinde silahlı bayram kutlaması yapan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bayram sevincini silahla kutlamak isteyenlere yönelik operasyon düzenledi. Silah seslerinin geldiği alanlar ve şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 13 adet kuru sıkı, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği olmak üzere 16 silah ele geçirdi. Üzerinde silah bulunan 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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