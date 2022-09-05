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İzmit Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünün sürücüsü, Gündoğdu Mahallesi'nden geçtiği sırada yolun ortasındaki kaplumbağayı gördü. Otobüs sürücüsü Yılmaz Bozdağı, otobüsü durdurdu. Araçtan inen Yılmaz Bozdağı yoldan aldığı kaplumbağayı yolun kenarındaki yeşil alana bırakarak, hayvanı ezilmekten kurtardı. O anlar otobüsün kameralarına yansırken, belediyenin sosyal medyasında paylaşılan görüntüleri izleyenler sürücünün davranışını takdir etti.

Kaynak: DHA

Gündoğdu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YOLUN ORTASINDAKİ KAPLUMBAĞAYI EZİLMEKTEN KURTARDI - Son Dakika

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