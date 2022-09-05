YOLUN ORTASINDAKİ KAPLUMBAĞAYI EZİLMEKTEN KURTARDI - Son Dakika
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YOLUN ORTASINDAKİ KAPLUMBAĞAYI EZİLMEKTEN KURTARDI

05.09.2022 12:25

İZMİT'te, belediye halk otobüsü sürücüsü, yolun ortasındaki kaplumbağayı görünce aracı durdurarak, kaplumbağayı alıp yolun kenarına bıraktı.

İZMİT'te, belediye halk otobüsü sürücüsü, yolun ortasındaki kaplumbağayı görünce aracı durdurarak, kaplumbağayı alıp yolun kenarına bıraktı. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmit Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünün sürücüsü, Gündoğdu Mahallesi'nden geçtiği sırada yolun ortasındaki kaplumbağayı gördü. Otobüs sürücüsü Yılmaz Bozdağı, otobüsü durdurdu. Araçtan inen Yılmaz Bozdağı yoldan aldığı kaplumbağayı yolun kenarındaki yeşil alana bırakarak, hayvanı ezilmekten kurtardı. O anlar otobüsün kameralarına yansırken, belediyenin sosyal medyasında paylaşılan görüntüleri izleyenler sürücünün davranışını takdir etti.

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Kaynak: DHA

Gündoğdu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLUN ORTASINDAKİ KAPLUMBAĞAYI EZİLMEKTEN KURTARDI - Son Dakika

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