İZMİT'te bir dükkanın ısıtma sistemlerinin olduğu odada sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay sabah saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Dükkanın ısıtma sistemlerinin bulunduğu odadan kedi sesi geldiğini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, yavru kedinin yerini tespit ettikten sonra file kepçeyle bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › DÜKKANIN ISITMA ODASINA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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