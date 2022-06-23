İzmit'te bir kadın sokakta çırılçıplak dolaştı! Akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmit'te bir kadın sokakta çırılçıplak dolaştı! Akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı

23.06.2022 16:16

İzmit'te bir kadın, sokakta çıplak bir şekilde yürüdü. Görenler şok yaşarken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

İzmit Hacı Hızır Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

BİR SÜRE HAREKETSİZ BEKLEDİ

Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te bir kadın sokakta çırılçıplak dolaştı! Akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te bir kadın sokakta çırılçıplak dolaştı! Akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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