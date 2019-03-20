Son Dakika Haberleri: İzmit'te Bisiklet Dağıtımları Devam Ediyor

İzmit'te Bisiklet Dağıtımları Devam Ediyor

37 dakika önce

İzmit Belediyesi, düzenlenen törende 676 öğrenciye bisiklet hediye etti.

İzmit'te Bisiklet Dağıtımları Devam Ediyor, System.String[]
İzmit Belediyesi, düzenlenen törende 676 öğrenciye bisiklet hediye etti.

İzmit Belediyesi'nin öğrencilere yönelik bisiklet dağıtımları devam ediyor. "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesi kapsamında Şehit Ümit Balkan Ortaokulu'ndan 102, Yahya Kaptan Orta Okulu'ndan 246, Özel Doğa Koleji'nden 111, Edebali Orta Okulu'ndan da 217 olmak üzere 676 öğrenciye bisikletleri teslim edildi. Her okulda ayrı ayrı düzenlenen bisiklet dağıtım törenlerine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Başkan Yardımcısı Güray Oruç, okul müdürleri, okul aile birlik başkanları, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar ile veliler katıldı.

Bisiklet dağıtımlarında konuşan Başkan Doğan, "Bizler, sizlere hizmet etme onuru için bu görevlerde yer aldık. Evlatlarımızın ömür boyu duasını almak istedik. Bunları yapmak çok kolay olmadı. Türkiye'de okullara en fazla yardım eden belediyeyiz. Biz yemedik, yedirmedik, milletin kuruşunu yine millet için harcadık. Allah devletimizi yönetenlere, polisimize, askerimize, güç kuvvet versin" dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinliklerde bisikletlerine kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:22 Kaynak: İHA

Yaşam
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