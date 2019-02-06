İzmit'te, Borç-alacak Nedeniyle Arkadaşını Bacağından Vurdu, Teslim Oldu
1 saat önce
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Mehmet Doğan G.'yi tabancayla bacağından vurarak yaralayan Cemal Cihan V. (33), polisi arayarak teslim oldu.
KOCAELİ'nin İzmit
ilçesinde, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Mehmet Doğan
G.'yi tabancayla bacağından vurarak yaralayan Cemal Cihan V. (33), polisi arayarak teslim oldu.
Olay, saat 18.00 sıralarında İzmit Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Cihan V., aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Doğan G.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Cemal Cihan V. ile Mehmet Doğan G. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal Cihan V. tabancasını çıkartarak Mehmet Doğan G.'nin bacağına bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ardından polisi arayan Cemal Cihan V., bulunduğu yeri söyleyerek tabancasıyla birlikte teslim oldu. İzmit Seka Devlet Hastanesi
'ne kendi imkanlarıyla giden Mehmet Doğan G. ise tedaviye alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:40 Kaynak: DHA
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