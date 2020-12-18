İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş (2) - Son Dakika

KIZ ARKADAŞINI TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

İzmit'te, Aydın Memiş'i bıçaklayarak öldüren B.A. (24) ile kız arkadaşı S.A. (22) jandarmadaki işlemlerin ardından 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. B.A. ifadesinde, Aydın Memiş ile birlikte alkol aldıklarını, Memiş'i kız arkadaşını taciz etmesi üzerine bıçakladığını, bıçağı sobaya attıktan sonra kaçtıklarını söyledi. S.A.'nın da benzer ifade verdiği öğrenildi.