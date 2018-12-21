İzmit'te Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor
3 saat önce
İzmit Belediyesi köylerde ve mahallerde çalışmalara devam ediyor.
İzmit Belediyesi
köylerde ve mahallerde çalışmalara devam ediyor.
İzmit Belediyesi tarafından mahalle ve köylerdeki çalışmalar hızla devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köylerde çöpleri toplarken yol yıkama çalışması da yapıyor. Yetkililer, özellikle köy içi yollarının belirlenen program çerçevesinde tazyikli suyla yıkandığını söylediler. Çalışma köylüler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince Kabaoğlu'nda yol iyileştirme çalışması yapılıyor. Yetkililer, Kabaoğlu'da Defne
ve Ağcalar sokaklarındaki yollara 1920 ton mekanik malzeme serilerek düzeltildiğini belirttiler.
Yapılan çalışma ile yolların daha kullanışlı hale geldiği kaydedilirken, benzer çalışmaların şehrin diğer yerlerinde de devam ettiğini söylediler. - KOCAELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:54 Kaynak: İHA
Araç Sahipleri Dikkat! Trafik Sigortalarında Yeni Tarifeler Belirlendi
Türkiye'nin Operasyon Kararının Ardından Suriye'deki Aşiretler Toplanıyor
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahında Arazisi Olanın Başına Talih Kuşu Kondu
Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz