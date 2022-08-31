Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

31.08.2022 23:48
Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

İZMİT'te, çay ocağında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Ümit S., hastanede tedavi altına alındı.

İZMİT'te, çay ocağında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Ümit S., hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Ümit S., çay ocağında oturduğu sırada ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Tabancasını çıkaran kişi, Ümit S.'ye doğru 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ümit S. yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Ümit S.'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümit S. tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Kocaeli, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika

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